МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ распорядилось не предусматривать акционерам российской судоходной компании "Совкомфлот" дивиденды за 2021 год, документ опубликован на портале правовой информации.
"Минфину России, Минтрансу России и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов Российской Федерации для участия в заседании совета директоров и в годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества "Современный коммерческий флот" при рассмотрении вопроса повестки дня о размере дивидендов по акциям указанного акционерного общества и порядке их выплаты по итогам его деятельности за 2021 год не предусматривать выплату дивидендов за 2021 год", — говорится в тексте документа.
https://1prime.ru/finance/20220528/837011942.html
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