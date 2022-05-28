МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ распорядилось не предусматривать акционерам российской судоходной компании "Совкомфлот" дивиденды за 2021 год, документ опубликован на портале правовой информации. Вице-президент Турции сообщил о планах страны на черноморский газ

"Минфину России, Минтрансу России и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов Российской Федерации для участия в заседании совета директоров и в годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества "Современный коммерческий флот" при рассмотрении вопроса повестки дня о размере дивидендов по акциям указанного акционерного общества и порядке их выплаты по итогам его деятельности за 2021 год не предусматривать выплату дивидендов за 2021 год", — говорится в тексте документа.