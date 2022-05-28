МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об исполнении бюджетов Пенсионного фонда РФ (ПФР), Фонда социального страхования РФ (ФСС) и Федерального фонда обязательного страхования (ФОМС) за 2021 год, следует из базы данных нижней палаты парламента. Правительство: не предусматривать акционерам "Совкомфлота" дивиденды

Они предусматривают утверждение отчетов об исполнении бюджетов данных государственных внебюджетных фондов за прошлый год. Согласно одному из них, доходы ПФР в 2021 году составили около 9,794 триллиона рублей (7,5% к ВВП), расходы – 10,125 триллиона (7,7% к ВВП). А объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств составил 9,989 триллиона рублей. Таким образом бюджет фонда был исполнен с дефицитом порядка 331 миллиарда рублей, на покрытие которого были направлены переходящие остатки средств его бюджета на 1 января 2021 года.

Исходя из второго законопроекта, доходы ФСС в прошлом году составил около 1,428 триллиона рублей, или 175,1% по сравнению с ранее утвержденными законом, расходы – 1,316 триллиона, или 158%, то есть он исполнен с профицитом примерно в 112 миллиардов рублей. При этом расходы на финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств находились на уровне 926,521 миллиарда рублей.

Третий законопроект предусматривает утверждение отчета ФОМС за 2021 год по доходам в объеме 2,631 триллиона рублей, которые увеличились по сравнению с предыдущим годом на 10%, по расходам – 2,569 триллиона с увеличением на 8,9% по сравнению с 2020 годом. Основным источником формирования доходов бюджета фонда являлись страховые взносы на ОМС, доля которых в общем объеме его доходов в 2021 году составила 88%.