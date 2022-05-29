МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Количество кредитных карт в России в апреле впервые превысило отметку в 50 миллионов, из них по 2,9 миллиона кредиток россияне допустили просрочку свыше 90 дней, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". Сбербанк снижает ставки по кредитам и вкладам

По данным компании, портфель кредитных карт российских банков в апреле обновил исторические максимумы. Так, он вырос на 1,05% — до рекордных 1,4 триллиона рублей, а количество выпущенных кредиток — на 1,3%, достигнув 50,1 миллиона карт.

"Рост объема портфеля кредитных карт объясняется особенностью самого вида кредитования. Зачастую держатель кредитной карты использует установленный лимит в минимальных объемах или вовсе не пользуется кредитным лимитом до тех пор пока не возникает острая потребность. В таком случае увеличивается так называемая утилизация лимита, что и произошло в настоящее время – потребители стали более активно пользоваться ранее установленными по картам лимитами, что и привело к росту объема портфеля", — пояснили аналитики компании.

Однако следствием роста портфеля стало увеличение объемов просроченной задолженности. Согласно информации компании, количество карт с просроченной свыше 90 дней задолженностью выросло на 2,2% — до 2,913 миллиона единиц, что стало новым рекордом для данного сегмента. При этом объем просрочки по ним увеличился на 1,9% — до максимальных 175,5 миллиарда рублей.

"Сам по себе рост объема просроченной задолженности не является чем-то критичным для рынка, для которого важно отсутствие роста доли этой задолженности. По итогам апреля данный показатель изменился крайне незначительно (на 0,1 процентного пункта) на фоне более значительного роста портфеля как в апреле, так и по итогам четырех месяцев текущего года", — заключили в "Эквифаксе".