МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. В бюджет Украины после начала российской спецоперации поступило 6,5 миллиарда долларов от западных стран, сообщила первый замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

"С начала войны Украина получила почти 6,5 миллиарда долларов США от стран-партнеров на поддержку экономики", — сказала Рожкова и добавила, что все эти средства были направлены в бюджет страны.

Представитель Нацбанка отметила, что сумма включает как грантовые, так и кредитные средства. При этом Рожкова не уточнила, какая доля этих средств была перечислена Киеву на безвозмездной основе, а сколько придется возвращать. Кроме того, она не стала раскрывать размер процентной ставки по кредитам, предоставляемым Украине, отметив лишь, что она "низкая". 

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Рожкова также рассказала, что Украине требуется пять миллиардов долларов каждый месяц для покрытия дефицита госбюджета, которые Киев надеется получить у своих международных партнеров. При этом Украина не может самостоятельно закрыть эти бюджетные пробелы из-за снижения доходов от экспорта. Недавнее снижение кредитного рейтинга страны до преддефолтного лишает Украину возможности занимать деньги на внешнем рынке из-за высокой стоимости таких ссуд, в которые закладывается большая "премия за риск", добавила чиновница.

 