МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. В бюджет Украины после начала российской спецоперации поступило 6,5 миллиарда долларов от западных стран, сообщила первый замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова. Бывший командующий ВДВ раскрыл указание США Польше по Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

"С начала войны Украина получила почти 6,5 миллиарда долларов США от стран-партнеров на поддержку экономики", — сказала Рожкова и добавила, что все эти средства были направлены в бюджет страны.

Представитель Нацбанка отметила, что сумма включает как грантовые, так и кредитные средства. При этом Рожкова не уточнила, какая доля этих средств была перечислена Киеву на безвозмездной основе, а сколько придется возвращать. Кроме того, она не стала раскрывать размер процентной ставки по кредитам, предоставляемым Украине, отметив лишь, что она "низкая". S&P понизило рейтинг Украины до "CCC+"

Рожкова также рассказала, что Украине требуется пять миллиардов долларов каждый месяц для покрытия дефицита госбюджета, которые Киев надеется получить у своих международных партнеров. При этом Украина не может самостоятельно закрыть эти бюджетные пробелы из-за снижения доходов от экспорта. Недавнее снижение кредитного рейтинга страны до преддефолтного лишает Украину возможности занимать деньги на внешнем рынке из-за высокой стоимости таких ссуд, в которые закладывается большая "премия за риск", добавила чиновница.