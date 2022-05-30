МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Эмитент дебютного выпуска еврооблигаций ПИК с погашением в 2026 году не получил денежные средства для выплаты купонного дохода в связи с техническими сложностями для осуществления такого платежа, сообщил журналистам вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам ПИК Юрий Ильин. "Росатом" в 2021 году выполнил план по добыче урана на 100%

Группа компаний ПИК разместила пятилетние еврооблигации в объеме 525 миллионов долларов с доходностью в размере 5,625% годовых в ноябре прошлого года.

В понедельник стало известно, что PIK Securities, являющаяся эмитентом еврооблигаций группы компаний ПИК с погашением в 2026 году, не получила средства для выплаты купонного дохода по выпуску. Компания-эмитент не перечислила средства лондонскому филиалу Bank of New York Mellon, который выступает платежным агентом по выпуску, так как 18 мая не получила соответствующие процентные платежи от заемщика. Средства для выплаты также не были перечислены поручителями по евробондам.

По словам Ильина, это вызвано существующими на сегодняшний день "техническими сложностями в осуществлении подобных платежей".

"Для того, чтобы были соблюдены права всех инвесторов, как резидентов, так и нерезидентов, мы работаем над разными вариантами проведения транзакции. Мы рассматриваем несколько альтернатив с точки зрения юридических и инфраструктурных возможностей", — сказал Ильин, выразив надежду, что компании скоро удастся найти решение.

Вице-президент ПИК также подчеркнул, что ситуация не представляет никаких угроз для реализуемых компанией в настоящее время проектов.

"Это вообще никак не связано… Единственный вопрос, который мы должны решить, это то, как осуществить платеж таким образом, чтобы платеж мог дойти до всех инвесторов", — подытожил он.