МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Сбербанк работает в обычном режиме, отключение от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT не меняет текущей ситуации с международными расчётами, заявила пресс-служба кредитной организации. Россиянам порекомендовали, в чем хранить сбережения

"Сбербанк работает в штатном режиме. Основные ограничения уже действуют. Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчётах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме", — говорится в сообщении.

Отключение Сбербанка от SWIFT согласовано в рамках шестого пакета санкций ЕС.

В начале марта Евросоюз также уже принял решение отключить от SWIFT ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорацию ВЭБ.

К SWIFT подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В России действует своя система передачи финансовых сообщений, которую создал Банк России в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной системы.