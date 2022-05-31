МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Белорусский Банковский процессинговый центр сообщил о частичной неработоспособности программно-технического комплекса, что вызвало массовый сбой в работе банковских карт в республике.
"Банковский процессинговый центр информирует о проблеме, связанной с частичной неработоспособностью программно-технического комплекса. В настоящее время прилагаются совместные усилия для восстановления сервиса в максимально сжатые сроки", — говорится на сайте компании.
Банки предупредили клиентов о проблемах при оплате картами через терминалы, снятии наличных, в интернет-сервисах. Операции проходят успешно лишь в устройствах тех банков, которые выпустили используемую карту и применяют при этом собственный процессинг.
https://1prime.ru/finance/20220531/837035093.html
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