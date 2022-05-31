МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Отключение Сбербанка от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT не означает блокаду: у банка остаются другие каналы передачи информации, прокомментировал РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов. Сбербанк рассказал о своей работе без доступа к SWIFT

Отключение Сбербанка от SWIFT согласовано в рамках шестого пакета санкций ЕС.

"Отключение Сбербанка от SWIFT по сути означает, что он не сможет больше обмениваться информацией о платежных переводах с зарубежными банками. Это не означает никакой блокады — остается возможность использования прямых договорных отношений, переводы в рамках Системы передачи финансовых сообщений, построенной ЦБ РФ с рядом государств, и другие возможности. Отмечу также, что ряд зарубежных банков уже заблокировал переводы на и со счетов в Сбере в рамках своей санкционной политики", — рассуждает эксперт.

По его мнению, происходящее мало изменит положение Сбербанка на внутреннем рынке, на который приходится подавляющее большинство его операций. "Возможно и некоторое падение капитализации, но скорее эмоциональное, чем вызванное техническими показателями", — в то же время отметил Достов.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. Евросоюз в рамках санкций против России уже отключил от SWIFT ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорацию ВЭБ.

В России действует своя Система передачи финансовых сообщений, которую создал Банк России в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной системы.