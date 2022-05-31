МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. ЦБ РФ отмечает снижение реальных денежных доходов населения в первом квартале и допускает повышение уровня безработицы в стране в ближайшие месяцы, говорится в обзоре финансовой стабильности, который опубликовал Банк России. ЦБ оценил объемы покупки валюты населением с 21 февраля

"Поскольку уже в первом квартале 2022 года началось снижение реальных денежных доходов населения, а в ближайшие месяцы может повыситься уровень безработицы, то представители МСП ожидают снижения спроса со стороны населения ниже уровня досанкционного потребления вследствие спада экономики", — сказано в документе.

По оценке Минэкономразвития, безработица в России в 2022 году вырастет до 6,7% после 4,8% в прошлом, возврат к значениям 2021 года ожидается в 2025 году. Уровень безработицы в 6,8% в среднем за год в текущем году может стать максимальным с 2010 года, когда показатель находился на уровне 7,3%.