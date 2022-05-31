МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Создание правовых возможностей устанавливать отрицательные процентные ставки по вкладам в долларах и евро ускорило бы девалютизацию активов и пассивов экономических субъектов, следует из обзора финансовой стабильности, подготовленного регулятором. Банк России работает над созданием нового типа ИИС

"Ускорить девалютизацию активов и пассивов экономических субъектов могло бы создание правовых возможностей по установлению отрицательных процентных ставок по вкладам в долларах США и евро", — говорится в обзоре.

Основной тенденцией российского валютного рынка в ближайшей перспективе будет снижение роли доллара и евро во всех аспектах экономической деятельности при возрастающей роли валют дружественных стран и рубля, считает регулятор. Это будет происходить на фоне значительного сокращения экспортно-импортных отношений с западными партнерами, считают в ЦБ.

"Значительное влияние на уменьшение роли доллара и евро будут оказывать риски расчетов в данных валютах для всех российских контрагентов, валютный контроль и переход на рублевые расчеты при оплате европейскими потребителями поставок российского газа. Перспективным вектором развития валютных отношений станет постепенное снижение объемов использования валют недружественных стран за счет развития инфраструктуры платежей в национальных валютах", — говорится в обзоре.