МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. ЦБ РФ рассматривает целесообразность дать банкам право устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц, для вкладов физлиц такая возможность не обсуждается, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Банк России работает над созданием нового типа ИИС

"Мы рассматриваем целесообразность законодательных изменений для предоставления банкам возможности устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным депозитам юридических лиц", — сказала она журналистам.

Отвечая на вопрос о возможности введения отрицательных ставок по валютным вкладам для физлиц, Юдаева сказала: "Нет, насколько я знаю, не обсуждалась эта тема".

ДОЛГОВОЙ КРИЗИС В МИРЕ СЕЙЧАС НЕ ОСНОВНОЙ СЦЕНАРИЙ, НО ТАКАЯ ПРОБЛЕМА ЕСТЬ ИЗ-ЗА ВЫСОКОЙ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ И РОСТА СТАВОК — ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ЦБ ЮДАЕВА

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