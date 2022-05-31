2022-05-31T15:41:06+03:00
2022-05-31T15:41:06+03:00
2022-05-31T15:41:06+03:00
2022
https://1prime.ru/finance/20220531/837040007.html
Юдаева рассказала о планах по ограничениям на покупку наличной валюты
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. ЦБ РФ ПОКА ПЛАНИРУЕТ СОХРАНЯТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОКУПКУ НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ ДО СЕНТЯБРЯ — ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ЮДАЕВА Новость дополняется ПРАЙМ, 31.05.2022
банки, валюта, рынки, финансы, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. ЦБ РФ ПОКА ПЛАНИРУЕТ СОХРАНЯТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОКУПКУ НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ ДО СЕНТЯБРЯ — ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ЮДАЕВА
Новость дополняется