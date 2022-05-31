МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. КОНКРЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДОКАПИТАЛИЗАЦИИ БАНКОВ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВО II ПОЛУГОДИИ, БЛИЖЕ К КОНЦУ ГОДА — ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ЦБ РФ ЮДАЕВА
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https://1prime.ru/finance/20220531/837040185.html
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. КОНКРЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДОКАПИТАЛИЗАЦИИ БАНКОВ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВО II ПОЛУГОДИИ, БЛИЖЕ К КОНЦУ ГОДА — ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ЦБ РФ ЮДАЕВА
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20220531/837040185.html
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