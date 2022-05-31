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2022
https://1prime.ru/finance/20220531/837040207.html
Юдаева: Банк России проведет оптимизацию регулирования по "Базелю"
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ЦБ РФ ПРОВЕДЕТ ОПТИМИЗАЦИЮ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО БАЗЕЛЮ, НО МАССОВОГО ОТХОДА ОТ НЕГО НЕ БУДЕТ — ЮДАЕВА Новость дополняется ПРАЙМ, 31.05.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. ЦБ РФ ПРОВЕДЕТ ОПТИМИЗАЦИЮ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО БАЗЕЛЮ, НО МАССОВОГО ОТХОДА ОТ НЕГО НЕ БУДЕТ — ЮДАЕВА
Новость дополняется