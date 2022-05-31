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2022-05-31T15:50:00+03:00

2022

https://1prime.ru/finance/20220531/837040207.html

Юдаева: Банк России проведет оптимизацию регулирования по "Базелю"

Финансы

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ЦБ РФ ПРОВЕДЕТ ОПТИМИЗАЦИЮ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО БАЗЕЛЮ, НО МАССОВОГО ОТХОДА ОТ НЕГО НЕ БУДЕТ — ЮДАЕВА Новость дополняется ПРАЙМ, 31.05.2022

банки, финансы, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60