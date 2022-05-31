МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Банк России сохраняет позицию, что использование криптовалют внутри России несет риски, но не против их применения в международных сделках и международной финансовой инфраструктуре, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева. МВД согласовало механизм ареста и хранения конфискованных криптовалют

"Мы сохраняем свою позицию, что активное использование криптовалют внутри страны, особенно в финансовой системе РФ, создает большие риски для граждан и пользователей. Мы считаем, что в нашей стране они могут быть достаточно большими. В принципе не возражаем на использование криптовалют в международных сделках и международной финансовой инфраструктуре", — сказала она журналистам.

Минфин в апреле доработал и внес в правительство проект закона, который предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка. Как рассказал 27 мая директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков, концепция законопроекта предполагает, что физические лица и юридические лица смогут совершать операции с цифровой валютой (ЦВ), но очень важно, что ЦВ не могут быть использованы как средства платежа. Кроме того, все операции с ЦВ должны совершаться в строгом соответствии с требованиями противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Он также не исключает участия нерезидентов на российском рынке цифровых валют, иностранные биржи будут допущены на российские рынки — при условии организации российского юрлица и работы в рамках законодательства РФ. Чебесков также отметил, что активно обсуждается вопрос использования цифровых валют для бартерных сделок в международных расчетах.