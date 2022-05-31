МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Система быстрых платежей (СБП) заместит большинство привычных эквайринговых транзакций, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута в прямом эфире "Корпорации МСП". Правительство продлит компенсации для бизнеса за использование СБП

"Система быстрых платежей, как система нового поколения, постепенно, я думаю, заместит большую часть классических эквайринговых транзакций", — сказал Мамута, отвечая на вопросы предпринимателей.

"Как я уже сказал, эквайринговые модели — это в принципе уходящая история", — добавил он.

Система быстрых платежей (СБП) была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц — компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.