МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Сбербанк с июня начал продавать в отделениях наличную валюту, кроме долларов США и евро; возможность продажи валюты определяется ее физическим наличием в кассе, сообщил директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков. Швейцария продлила защитные меры в отношении "дочки" Сбербанка

Банк России в мае смягчил временный порядок операций с наличной валютой, разрешив кредитным организациям с 20 мая без ограничений продавать россиянам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов и евро. Для последних ЦБ сохраняет ограничения: до 9 сентября граждане могут купить только те доллары и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля.

"С 1 июня Сбербанк приступил к продаже наличной валюты, отличной от долларов США и евро, в отделениях банка. Клиентам банка доступны 15 валют разных стран. Возможность продажи валюты клиенту определяется физическим наличием валюты в кассе", — сообщил топ-менеджер журналистам.

Отмечается, что по этим валютам нет ограничений на продажу, как для долларов и евро в соответствии с предписаниями ЦБ. Однако из-за международных ограничений на ввоз в Россию наличной валюты ряда стран нужной валюты может не оказаться в достаточном количестве.