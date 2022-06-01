МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Число клиентов в российских паевых инвестфондах (ПИФах) за прошлый квартал увеличилось на 3,1% (в квартальном исчислении), до 7,9 миллиона, следует из "Обзора ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов", подготовленного в ЦБ РФ. "Тинькофф банк" повысит комиссию за SWIFT-переводы

"Совокупное число клиентов всех ПИФ за первый квартал 2022 года увеличилось на 3,1%, до 7,9 миллиона. Почти три четверти притока пайщиков обеспечили БПИФ (биржевые), еще около четверти пришлось на ОПИФ (открытые)", — говорится в обзоре.

"Вместе с тем темпы роста числа клиентов в эти типы фондов значительно замедлились по сравнению со средним значением за предыдущие три квартала. Максимальный прирост числа пайщиков произошел в январе, а в марте наблюдалось сокращение совокупного числа клиентов ПИФ", — добавили в ЦБ.

Возможно, такая угасающая динамика обусловлена негативной доходностью этих инструментов. По крайней мере по данным регулятора средняя доходность всех типов ПИФов в том квартале была отрицательной: минимальная наблюдалась у ОПИФов (-39,5% в годовом исчислении), а у БПИФов — была близкой к нулю (-0,6%).

"Убытки ПИФ связаны с кардинальным ухудшением конъюнктуры фондового рынка на фоне усиления геополитического давления – на вложения в такие инструменты приходится основной объем активов, розничных фондов, около 40% активов ЗПИФ (закрытых). Минимальная среди всех типов фондов доходность ОПИФ связана с наибольшей долей вложений в акции российских компаний, которые показали худшую динамику среди инструментов, в которые размещены активы ПИФ", — поясняется в обзоре.