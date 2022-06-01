МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Масса наличных денег в обращении в РФ с 24 февраля по 5 марта выросла на 2,9 триллиона рублей, однако по состоянию на сегодня вся эта сумма ушла с рынка, вернувшись в банки, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Сбербанк начал продавать в отделениях наличную валюту 15 стран

"В условиях острой фазы финансового кризиса – в период с 24 февраля по 5 марта – ЦБ "залил пожар" ликвидностью: масса наличных денег в обращении за этот период выросла на 2,9 триллиона рублей (по 20 тысяч рублей на россиянина) из-за набега населения на банки", — указал эксперт, проведя анализ на основе данных ЦБ РФ.

Затем меры по резкому ужесточению денежно-кредитной политики способствовали стабилизации финансового рынка, начался процесс оттока наличных из экономики, средства населения начали возвращаться в банки, отметил Осадчий.

"В конце мая вся избыточная ликвидность – все эти 2,9 триллиона рублей – ушли с рынка. За период с 9 марта по 31 мая наличные деньги в обращении сократились на 3 триллиона рублей. В итоге с 24 февраля по 31 мая наличные деньги в обращении сократились на 77,5 миллиарда рублей" — привел данные эксперт.