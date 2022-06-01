МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Банк России с 2020 года по текущий момент внес в "черный список" более 5 тысяч компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, и лишь 110 просили исключить из него, рассказали РИА Новости в пресс-службе ЦБ. FinEx закроет один из фондов без выплат инвесторам

"В список компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид Банк России внес более 5 тысяч наименований: из них более 1,7 тысячи за 2022 год, почти 2,3 тысячи за 2021 год и около 1,4 тысячи за 2020 год", — рассказали в пресс-службе.

"Этот список регулятор публикует с 1 июня 2021 года. В него включаются компании, которые, по критериям Банка России, обладают признаками финансовых пирамид, нелегальных кредиторов или нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг. Информация в списке сначала обновлялась два раза в месяц, сейчас это происходит ежедневно", — пояснили в ЦБ.

"Количество обращений по исключению из списка минимально — из 5 с лишним тысяч компаний таким правом решились воспользоваться всего 110. А обоснованными после дополнительного изучения материалов наших расследований были признаны всего 68 таких заявлений. Сведения о таких компаниях были из перечня исключены", — уточнил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

Он обратил внимание, что большая часть исключенных компаний прекратили предоставлять нелегальные услуги или легализовались, то есть оценили риски в своей деятельности, подали документы на вступление в реестры Банка России и работают в соответствии с законом.

"Пять компаний использовали свое право на обжалование действий Банка России в судебных инстанциях. Все дела, рассмотренные судами, закончились решением не в пользу нелегалов", — добавили в пресс-службе.

Кроме того, с 2020 года было возбуждено более 160 уголовных дел против компаний с признаками пирамид и нелегальной работы по заявлению Банка России, возбуждено более 750 административных дел по различным статьям КоАП РФ, принято порядка 1100 иных мер реагирования, также рассказали РИА Новости в пресс-службе ЦБ. Российский рынок акций растет, несмотря на возможность "шортов"

КАК ПОПАДАЮТ В "ЧЕРНЫЙ СПИСОК"

Компании с признаками финансовых пирамид и "нелегалов" на финансовом рынке Банк России выявляет в интернете и в процессе "живого" наблюдения с помощью собственной системы мониторинга, а также на основе жалоб и обращений, которые поступают в адрес регулятора от граждан и участников финансового рынка, рассказали в пресс-службе регулятора.

Регулятор пояснил один из механизмов формирования "черного списка".

"Например, на странице списка есть форма обратной связи "Анонимное информирование". Если человек столкнулся с финансовой пирамидой, или ему попалась реклама такой компании, он может направить эту информацию в Банк России. Там проверяют факты из сообщения, и если они действительно подтвердятся факты, то вносят все "явки и пароли" этой компании в предупредительный список", — сказали в ЦБ.

"В списке можно искать компании по ИНН, адресу, сайту. А при заполнении формы анонимного информирования сразу предлагается проверить компанию на предмет нахождения ее в списке нелегалов. Одновременно проверка осуществляется и по всем реестрам легальных компаний Банка России, поэтому если речь идет о недобросовестной деятельности легальной компании, то информация сразу направляется в надзорные департаменты", — добавили там же.