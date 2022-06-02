МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Сервис электронных платежей ЮMoney запускает международные переводы из России на карты в Казахстан и Узбекистан, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса. Путин сообщил о стабильных переводах трудовых мигрантов в свои страны

"Сервис электронных платежей ЮMoney запускает трансграничные переводы в Казахстан и Узбекистан. Деньги в Казахстан владельцы кошельков ЮMoney могут отправлять на карты Visa и Mastercard, а в Узбекистан — на карты платежных систем Uzcard и Humocard", — рассказали в компании.

По словам представителя ЮMoney Дмитрия Волкова, деньги будут приходить так же быстро, как при межбанковских переводах внутри страны.

Перевести деньги можно только с баланса кошелька ЮMoney и только в российских рублях. Денежные переводы из кошелька на карты в Казахстан и Узбекистан доступны всем пользователям ЮMoney, кроме анонимных.