ЮMoney запускает переводы с кошелька из России в Казахстан и Узбекистан
ЮMoney запускает переводы с кошелька из России в Казахстан и Узбекистан
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Сервис электронных платежей ЮMoney запускает международные переводы из России на карты в Казахстан и Узбекистан, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
"Сервис электронных платежей ЮMoney запускает трансграничные переводы в Казахстан и Узбекистан. Деньги в Казахстан владельцы кошельков ЮMoney могут отправлять на карты Visa и Mastercard, а в Узбекистан — на карты платежных систем Uzcard и Humocard", — рассказали в компании.
По словам представителя ЮMoney Дмитрия Волкова, деньги будут приходить так же быстро, как при межбанковских переводах внутри страны.
Перевести деньги можно только с баланса кошелька ЮMoney и только в российских рублях. Денежные переводы из кошелька на карты в Казахстан и Узбекистан доступны всем пользователям ЮMoney, кроме анонимных.
https://1prime.ru/finance/20220602/837058248.html
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