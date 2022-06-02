ВАШИНГТОН, 2 июн — ПРАЙМ. Глава финансовой корпорации JP Morgan Джейми Даймон предупредил о надвигающемся экономическом "урагане". Западные эксперты оценили вероятность наступления глобальной рецессии

"Знаете, я говорил, что надвигаются грозовые тучи, но сейчас я скажу по-другому: это ураган", — цитирует Даймона CNBC.

По его словам, грядущая рецессия требует приготовлений со стороны банков.

"Лучше приготовьтесь. JP Morgan готовится, и мы будем очень консервативны с нашими балансовыми отчетами", — сказал финансист.

"Сейчас вроде как солнечно, все в порядке. Все думают, что Федрезерв может со всем справиться. Но ураган висит прямо впереди и движется на нас. Мы еще просто не знаем, будет он маленьким или окажется суперштормом "Сэнди"… или "Эндрю", или чем-то подобным", — сказал Даймон.

По его данным, текущих сбережений американских потребителей хватит на шесть-девять месяцев, после чего они начнут испытывать экономические сложности.

Международный валютный фонд в апреле ухудшил прогноз роста экономики США на 2022 год до 3,7% с январской оценки в 4%. В МВФ вместе с тем не прогнозируют рецессию в экономике США.

По итогам 2023 года, согласно прогнозу МВФ, ВВП США вырастет на 2,3%, а не на 2,6%, как ожидалось ранее. По итогам 2021 года экономика США выросла на 5,7%.

По прогнозу аналитика Capital Economics Нила Ширинга (Neil Shearing), экономический спад в США будет наблюдаться во второй половине этого года, а наиболее уязвимыми секторами станут производства товаров длительного пользования, оборудования, а также сфера недвижимости.