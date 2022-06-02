МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Мошенники в России активно используют очередную схему обмана – жертве звонят "из банка" и просят продиктовать личные данные – якобы в связи с тем, что была отправлена заявка на смену привязанного к счету номера телефона, убедился корреспондент РИА Новости. Наличие легенды подтвердила агентству директор фонда "За права заемщиков", руководитель платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева, уточнив, что подобных случаев и правда стало больше, однако лишь на коротком отрезке – в целом такая уловка популярна уже многие годы. Россиян предупредили о новом способе мошенничества через мессенджеры

Журналисту агентства поступил звонок якобы от сотрудника банка, который попросил подтвердить заявку на замену номера телефона, к которому привязан банковский счет. Журналист прервал разговор и сам перезвонил в кредитную организацию, где ему заявили, что он столкнулся с мошенниками. Как отметила Лазарева, легенда о звонках от имени службы безопасности банка по поводу смены номера телефона или "финансового номера" является одной из самых распространенных среди телефонных мошенников.

"Эта легенда и схема довольно живучи и, к сожалению, продолжают работать и приносить злоумышленникам доход не первый год. Действительно, в последний месяц в "Мошеловку" стало поступать больше таких обращений, чем в марте или апреле. Однако и общее количество жалоб на телефонное мошенничество сократилось с началом специальной военной операции, а к началу мая выросло. Поэтому на общем фоне нельзя сказать, что это всплеск или возрождение схемы и легенды", — пояснила эксперт.

Как правило, в этой схеме жертве поступает звонок якобы от имени банка, и диалог начинает робот. Таким образом злоумышленники оптимизируют процессы и подключают к обработке живого социального инженера, когда жертва потенциально вовлечена и обеспокоена ситуацией, сообщила Лазарева.

Под предлогом подтверждения заявки на смену номера, привязанного к счету, жертву просят сказать "да" или "нет", а затем, вне зависимости от ответа, к диалогу подключается оператор, который обещает устранить проблему и заблокировать попытки несанкционированного доступа к счету. "Дальше все по стандартному сценарию: "Сейчас вам поступит смс/уведомление, продиктуйте мне цифры". Ну, а заканчивается все списанием денег со счета или карты", — отметила эксперт.

Она добавила, что самым надежным способом защиты в этой ситуации является прекращение разговора и самостоятельное обращение в банк по номеру телефона, который указан на обороте карты или в договоре на обслуживание.