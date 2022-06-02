МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. В ближайшее время деньги лучше хранить на краткосрочных депозитах, ближе к осени вложить их в недвижимость, а на длинную перспективу часть средств можно вложить в акции крупных компаний — такой совет в беседе с URA.RU дала эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант Алена Никитина. Эксперт оценил идею об отрицательных ставках по валютным вкладам

"Идет снижение цен на недвижимость, и концу лета, к осени будут привлекательные цены. А где хранить деньги до этого, если не на депозите? Он остается одним из самых безопасных инструментов для инвестирования. Желательно покупать вторичку. Сейчас ремонт подорожал, перепродать недвижимость в ближайшее время вряд ли получится. Это скорее нужно рассматривать как способ хранения или под сдачу в аренду. Сейчас же можно в индивидуальном порядке договориться с застройщиком о скидке и сбить до 15% от стоимости. До полугода можно вести переговоры спокойно если, есть запас времени", — объяснила она.

Эксперт рекомендует не вкладывать крупные суммы в акции. "Рынок выглядит очень привлекательно. Акции упали, конечно, они вырастут, но сколько это займет времени — непонятно. Поэтому акции — это только деньги, которые человек может спокойно заморозить на десять лет. Лучше голубые фишки — крупнейшие российские компании и лучше привилегированные. Они упали в цене, как обычные, но по ним еще, возможно, в дальнейшем будут вводить дивиденды", — отметила эксперт, в качестве примера упомянув акции Сбербанка и Газпрома.

Никитина добавила, что лучше не рассматривать валюту и долгосрочные вклады. "Валюту не советую. Слишком непредсказуемо. Долгие депозиты тоже. Вдруг опять случить форс-мажор, поднимут ключевую ставку, и мы опять сможем сделать краткосрочный. Ставки сейчас понизились, но других альтернатив нет", — заключила она.