МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Citibank прекратил агентские функции по четырем выпускам евробондов РФ с погашением в 2023, 2028, 2042 и в 2043 годах, их обслуживание передано в Национальный расчетный депозитарий (НРД), говорится в сообщении на сайте Минфина России. Комитет по кредитным деривативам признал "невыплату" России по евробондам

"Минфин России информирует, что с 24 мая 2022 года Citibank, N.A., London Branch, воспользовавшись своим правом по договорам об оказании услуг фискального агента, прекратил исполнение функций фискального агента, регистратора, трансфер агента и платежного агента (Fiscal Agent, Registrar, Transfer Agent and Paying Agent) по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации выпусков №№ 12840068V "Россия-2023" (ISIN XS0971721450, US78307ADG58), MKCM-119 "Россия-2028" (ISIN XS0088543193, US78307AAE38), 12840061V "Россия-2042" (ISIN XS0767473852, US78307ADE01), 12840069V "Россия-2043" (ISIN XS0971721963, US78307ADH32)", — говорится в сообщении.

"Функция платежного агента и иные функции по указанным выпускам облигаций переданы НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" в соответствии с правом Российской Федерации", — уточняет Минфин.

Citibank является крупнейшим депозитарием и расчетным центром для российских расписок и облигаций. После введения западных санкций против РФ и заморозки ее золотовалютных резервов, Минфин России сообщал о технических трудностях при выплатах по своим еврооблигациям: банк-агент отказывался проводить валютные платежи, хотя прямого запрета на такие операции не было.

А 25 мая министерство финансов США отказалось продлить лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Минфин России в свою очередь сообщил, что несмотря на ужесточение внешних ограничений, продолжит исполнение государственных долговых обязательств, выплаты будут осуществляться в рублях.