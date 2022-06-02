МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Россельхозбанк принял решение выплатить в рублях купоны по бессрочным облигациям серий 11В1 и С01Е-01, номинированным в валюте, говорится в сообщениях банка. Россияне вернули в банки всю избыточную наличность

Выпуск серии 11В1 объемом 50 миллионов долларов банк разместил в 2018 году со ставкой до оферты в 2028 году в размере 9% годовых. Выпуск серии С01Е-01 объемом 150 миллионов евро — в 2019 году со ставкой до оферты в 2025 году в размере 5% годовых.

Ближайшие выплаты соответственного седьмого и пятого купонов, которые должны быть осуществлены в июне, банк намерен произвести в рублях.