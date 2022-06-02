МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Международные антироссийские санкции оказали серьезное давление на бизнес Сбербанка, но прибыли 2021 года будет достаточно для соблюдения нормативов достаточности капитала Банка России и продолжения кредитования. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф. Сбербанк начал продавать в отделениях наличную валюту 15 стран

"Разумеется, санкции оказали давление на наш бизнес. Однако мы всегда придерживались консервативного подхода в управлении капиталом. Мы поддерживали запас над лимитами Банка России, который был нам необходим как раз для того, чтобы в стрессовое время поддержать нашу достаточность. Поэтому капитализации прибыли прошлого года будет вполне достаточно для соблюдения всех лимитов Банка России на достаточность капитала и для продолжения кредитования как физических, так и юридических лиц", — отметил бизнесмен в кулуарах Форума решения социальных задач.

Греф подчеркнул, что Сбербанк на данный момент не рассматривает приобретение других кредитных организаций.