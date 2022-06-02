МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что новый пакет санкций ЕС против России будет включать отключение от SWIFT Россельхозбанка и Московского кредитного банка. Постпреды ЕС утвердили шестой пакет санкций против России

Ранее в делегации председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Франции сообщили, что шестой пакет антироссийских санкций ЕС предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, еще двух российских и одного белорусского банков.

Санкции вступают в силу после их публикации в официальном журнале.