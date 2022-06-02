СМИ узнали, какие российские банки отключат от SWIFT в рамках санкций
Bloomberg : Евросоюз отключит от SWIFT Россельхозбанк и Московский кредитный банк
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что новый пакет санкций ЕС против России будет включать отключение от SWIFT Россельхозбанка и Московского кредитного банка.
Ранее в делегации председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Франции сообщили, что шестой пакет антироссийских санкций ЕС предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, еще двух российских и одного белорусского банков.
Санкции вступают в силу после их публикации в официальном журнале.
https://1prime.ru/finance/20220602/837067062.html
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