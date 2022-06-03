МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Участники рынка предлагают принять законопроект, который повысит порог финансовых операций, подлежащих обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, до 1,5 миллионов рублей с нынешних 600 тысяч, а для сделок с недвижимостью — до 10 миллионов рублей с 3 миллионов, говорится в материалах Национального совета финансового рынка (НСФР), которое есть в распоряжении РИА Новости. Индекс деловой активности в сфере услуг России вырос в мае

"Законопроектом предлагается увеличение суммовых лимитов операций… Общий лимит операций, подлежащих обязательному контролю, с 600 000 рублей до 1 500 000 рублей. Лимит по операциям с недвижимым имуществом, подлежащим обязательному контролю, с 3 миллионов рублей до 10 миллионов рублей", — говорится в обращении на имя главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

Тем временем в конце мая глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о предложении регулятора также повысить пороговые суммы банковских операций, которые подпадают под обязательный контроль, до 1 миллиона рублей с нынешних 600 тысяч, а для недвижимости – с 3 миллионов рублей до 5 миллионов рублей.

Вместе с тем в письме на имя Аксакова отмечается, что эти суммы, которые обсуждались последние пять лет, по мнению банковского сообщества, к настоящему времени уже перестали соответствовать экономическим реалиям и даже в случае такого их поднятия не приведут к заметному эффекту снижения регуляторной нагрузки на организации финансового сектора. Также они приводят возможную экономию от снижения потерь организаций в случае принятия таких поправок.

Так, по оценкам ряда кредитных организаций, при повышении общего лимита операций для контроля до 1 миллиона рублей сокращение их затрат составит всего от 0,02% до 0,1% в зависимости от типа организации, в то время как в случае изменении лимита до 1,5 миллионов такое сокращение составит от 1,15% до 10%. При повышении же "бесконтрольного" лимита операций с недвижимостью до 5 миллионов рублей затраты сократятся всего на 0,0007-0,005%, а при росте порога до 10 миллионов сокращение составит от 5% до 20%.