Денежная база России в узком определении сократилась за неделю
Объем денежной базы России в узком определении снизился за неделю до 14,152 триллиона рублей
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 27 мая составил 14,152 триллиона рублей после 14,307 триллиона на 20 мая, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за этот период уменьшилась на 154,9 миллиарда рублей, или на 1,08%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/finance/20220603/837073141.html
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