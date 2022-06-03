МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 27 мая составил 14,152 триллиона рублей после 14,307 триллиона на 20 мая, сообщил Банк России. Рубль дешевеет к доллару и евро

Таким образом, денежная база за этот период уменьшилась на 154,9 миллиарда рублей, или на 1,08%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.