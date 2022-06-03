Минфин сообщил о неожиданном приросте дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в мае
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в мае оказался выше оценки Минфина на 263,7 миллиарда рублей, сообщило министерство.
"Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам мая 2022 года составило 263,7 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.
Минфин прогнозировал дополнительные нефтегазовые доходы на май в размере 414 миллиардов рублей.
В июне ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере 392,9 миллиарда рублей.
Совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов, которые Минфин, согласно бюджетному правилу, должен направлять на покупку золота и валюты, составил бы в июне 656,6 миллиарда рублей.
Минфин напоминает, что в связи с временной приостановкой на текущий год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет указанных средств производиться не будет.
https://1prime.ru/finance/20220603/837073818.html