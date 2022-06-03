МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в мае оказался выше оценки Минфина на 263,7 миллиарда рублей, сообщило министерство. Правительство продлило сдачу россиянами отчетов по зарубежным счетам

"Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам мая 2022 года составило 263,7 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Минфин прогнозировал дополнительные нефтегазовые доходы на май в размере 414 миллиардов рублей.

В июне ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере 392,9 миллиарда рублей.

Совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов, которые Минфин, согласно бюджетному правилу, должен направлять на покупку золота и валюты, составил бы в июне 656,6 миллиарда рублей.

Минфин напоминает, что в связи с временной приостановкой на текущий год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет указанных средств производиться не будет.