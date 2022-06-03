МОСКВА. 3 июн- ПРАЙМ. Ограничения в работе международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT не повлияют на работу Московского кредитного банка, операции внутри России будут идти штатно, однако при платежах за границу сроки могут вырасти, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе банка. Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций

Новый пакет европейских санкции против России в связи с ситуацией на Украине, утвержденный в пятницу Советом ЕС, предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.

"Ограничения в работе SWIFT никак не повлияют на работу МКБ и клиентов банка. Все операции внутри России будут осуществляться так же быстро, как обычно, в том числе транзакции по картам, перевод денежных средств, оплата товаров и услуг", — сообщили в банке.

"Если платежи идут через границу (вы платите зарубежному контрагенту или он вам) — ограничение работы SWIFT может привести к увеличению сроков прохождения платежей", — добавили в пресс-службе МКБ.