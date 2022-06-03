МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Доля валютных вкладов физлиц в российских банках к началу мая опустилась до 14,4%, что стало минимальным показателем с января 2015 года, следует из материалов Банка России. Названа валюта, которую можно купить вместо доллара

Согласно данным регулятора, валютные депозиты населения в апреле сократились на 2,9 процентного пункта, а перед этим, в марте, — еще на 2 процентных пункта. Настолько стремительного падения доли валютных вкладов в банковском секторе еще не наблюдалось, хотя в 2015 году за три месяца показатель потерял 5,8 процентного пункта.

Кроме того, за последние два месяца резко просела и доля валютных депозитов компаний. Так, по данным ЦБ, за март она сократилась на 2,6 процентного пункта, а в апреле еще на 1,6 процентного пункта — до 28,8%, что также стало наименьшим значением с начала 2015 года.

В результате, показатель валютизации общего объема депозитов за апрель снизился на 2,4 процентного пункта и на 1 мая составил 21,7%, что стало новым минимумом с 2015 года. Предыдущий минимальный показатель был зафиксирован в начале 2020 года.

По данным ЦБ, объем средств физлиц за апрель вырос на 3,8% и по итогам месяца составил 33,6 триллиона рублей.