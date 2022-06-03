МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Банк России в пятницу, 10 июня, снизит ключевую ставку как минимум на 1 процентный пункт — до 10% годовых, но высока вероятность ее уменьшения и до 9%, считает старший стратег по долговому рынку компании Sber CIB Investment Research Игорь Рапохин. Валютные вклады россиян сократились до минимума за семь лет

ЦБ РФ в конце февраля экстренно поднял ключевую ставку сразу на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых. Однако уже к концу апреля она была снижена до 14% годовых, а в мае на внеочередном заседании — до 11%.

"Мы ожидаем, что ЦБ снизит ставку, по крайней мере, на 1 процентный пункт — до 10%, но высока вероятность и снижения сразу до 9%", — прогнозирует Рапохин.

Он пояснил, что инфляция остается околонулевой, а склонность населения к сбережению высокой. Также рубль продолжает торговаться к доллару вблизи наиболее крепких уровней за четыре года, а инфляционные ожидания населения и бизнеса вернулись к показателям прошлого года.

"Это позволяет беспрепятственно возвратить ключевую ставку к уровням начала февраля в самое ближайшее время, что важно ввиду острой потребности экономики в кредитных средствах из-за сокращения импорта. Такое решение даст дополнительный импульс снижению доходности на рублевом рынке облигаций, так как рынок еще не полностью отыграл потенциал смягчения политики ЦБ до конца года", — заключил он.