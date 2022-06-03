МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Минфин России внес в правительство РФ законопроект, предусматривающий оперативный обмен информацией между ЦБ и МВД России, который в частности позволит блокировать всю цепочку счетов в рамках одного уголовного дела в связи с мошенническими списаниями с банковских карт с использованием методов социнженерии, говорится в сообщении на сайте министерства. Мошенники стали взламывать личные кабинеты сотовых абонентов

Минфин указал, что в настоящее время широко распространено мошенничество, связанное с добровольной передачей гражданами личных данных — номеров платежных карт, паролей от них и других сведений. Получив такие данные, преступники осуществляют перевод денежных средств без согласия клиентов.

"Минфин России внес в правительство РФ законопроект, предусматривающий оперативный обмен информацией между Банком России и МВД России. Это необходимо для раскрытия преступлений в сфере финансового мошенничества с использованием банковских карт… Ожидается, что такие виды мошенничества потеряют свою экономическую целесообразность, поскольку в рамках одного уголовного дела будет блокироваться вся цепочка счетов", — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что чем больше дел будет возбуждено, тем больше счетов будет заблокировано и тем сложнее станет искать каналы для вывода похищенных средств. Мошенники стали чаще использовать легенду о смене номера телефона

Оперативный обмен между ЦБ и МВД информацией, в том числе данными о всей цепочке транзакций, позволит быстро обеспечивать правоохранительные органы необходимой информацией при возбуждении и расследовании уголовных дел, указывает Минфин. "Отметим, что действующие сроки ответов банков на запросы МВД по хищениям составляют до 30 дней, что создает трудности с проведением срочных оперативно-розыскных и процессуальных мероприятий", — указали в министерстве.

Предполагается, что осуществление обмена данными будет происходить с помощью технологической инфраструктуры ЦБ — автоматизированной системы обработки инцидентов ФинЦЕРТ.