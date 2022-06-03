Евросоюз отключит Сбербанк, Россельхозбанк и МКБ от SWIFT 14 июня
СБЕРБАНК, РОССЕЛЬХОЗБАНК И МКБ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТКЛЮЧЕНЫ ОТ SWIFT 14 ИЮНЯ — ДОКУМЕНТ ЕС
https://1prime.ru/finance/20220603/837078608.html
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СБЕРБАНК, РОССЕЛЬХОЗБАНК И МКБ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТКЛЮЧЕНЫ ОТ SWIFT 14 ИЮНЯ — ДОКУМЕНТ ЕС
https://1prime.ru/finance/20220603/837078608.html
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