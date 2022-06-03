Сбербанк сообщил об атаках сети телефонных мошенников в России
Зампред Кузнецов сообщил об активизации телефонного мошенничества против россиян
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что банк в настоящий момент фиксирует активизацию телефонного мошенничества против россиян, злоумышленники совершают до 50 тысяч звонков в день.
Ранее Кузнецов сообщил в интервью РИА Новости, что мошенники с началом спецоперации России на Украине перестали звонить россиянам, однако с 20 марта вновь активизировались, хотя и в меньших масштабах.
"На данный момент мы фиксируем активизацию телефонного мошенничества в отношении граждан России, которое сегодня приблизилось к 50 тысячам звонков в сутки", — отметил зампред, уточнив, что это "очень высокая цифра".
Также сам Сбербанк продолжает подвергаться хакерским атакам, в сутки в среднем совершается от трех до пяти атак, также рассказал он.
"Атаки идут каждый день. Сейчас в среднем в сутки Сбербанк выдерживает три-пять атак, они идут ежедневно", — сказал он в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России".
В то же время интенсивность атак снизилась: в марте и апреле на банк совершалось несколько десятков мощных кибератак в день.
https://1prime.ru/finance/20220603/837079926.html
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