НРД приостанавливает банковские операции в евро из-за санкций
НРД приостанавливает банковские операции в евро из-за введенных против него санкций ЕС
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в группу Московской биржи, при осуществлении банковской деятельности приостанавливает проведение операций в евро из-за введенных в отношении него санкций ЕС, признает ситуацию чрезвычайной, говорится в сообщении депозитария клиентам.
Евросоюз в пятницу внес НРД в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций.
"НКО АО НРД сообщает, что в связи с включением 03.06.2022 НРД в список лиц, предусмотренный приложением I регламента ЕС 269/2014, НРД признает ситуацию чрезвычайной… По состоянию на 3 июня 2022 года: НРД не вводит каких-либо дополнительных ограничений при осуществлении депозитарной деятельности; при осуществлении банковской деятельности НРД приостанавливает проведение операций в евро (EUR)", — говорится в сообщении.
"Операции по списанию/зачислению денежных средств в иных иностранных валютах проводятся в обычном режиме. Рекомендуем осуществлять зачисление иностранной валюты на корреспондентские счета НРД с учетом анализа рисков такого зачисления. НРД продолжит оперативное информирование клиентов о развитии ситуации", — говорится там же.
https://1prime.ru/finance/20220603/837081426.html
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