МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 16,9 миллиарда долларов, а акции его автоконцерна подешевели на 9,2% спустя день после утечки его распоряжения о сокращении штата в Tesla на 10%, пишет журнал Forbes. Польша сообщила о разработке Евросоюзом нового пакета санкций

В пятницу агентство Рейтер передавало со ссылкой на попавшее к нему письмо, что Маск распорядился сократить "примерно 10% персонала" Tesla и приостановить найм сотрудников на фоне опасений вокруг экономики США.

По данным делового издания, сейчас состояние Маска, который остается богатейшим человеком мира, оценивается в 216,8 миллиарда долларов.

"Главное, о чем сейчас, вероятно, думают инвесторы — это о том, чтобы Маск заткнулся… Он был на удивление тих последнюю неделю, и акции демонстрировали хороший рост", — приводит журнал слова главного рыночного стратега Miller Tabak + Co. Мэтта Мэйли.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.