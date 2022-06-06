МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Сервис Dow Jones, который является одним из основных источников информации об ограничительных мерах по всему миру, прекратил поставлять данные о санкциях российским банкам, пишет РБК со ссылкой на источники. СМИ: европейцы платят за экономическую войну США против России

Как рассказал собеседник одного из банков из топ-50 на условиях анонимности, крупнейший мировой агрегатор данных Dow Jones разорвал соглашение с одним из крупных российских банков 31 мая текущего 2022 года.

"Эти списки — это не просто какой-то перечень, это внедрено в банковские системы, как правило, это не одна система, это дорогостоящие вещи и трудозатратные. И, по сути, все было построено под списки Dow Jones, платежи проходили через их список", — отметил собеседник издания.

Dow Jones продавал данные о санкциях против физических лиц и компаний пакетом, отметил источник.

По мнению опрошенных изданием экспертов, в случае, если такого рода международные сервисы прекратят поставлять информацию в Россию, это приведет к необходимости вручную проверять списки физических и юрлиц. Цена ошибки в этом случае будет дороже: вырастет риск попадания банка под вторичные санкции.