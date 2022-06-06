МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 4 июля внести в правительство законопроект, предполагающий продление до конца года программы компенсации бизнесу затрат по использованию системы быстрых платежей (СБП). Текст поручения опубликован на сайте кабмина. Мишустин назвал основную задачу российской промышленности

Отмечается, что поручение было дано по результатам заседания правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, которое прошло 26 мая.

Ответственными за исполнение поручения назначены Минэкономразвития совместно с Минфином России.

Помимо этого, Центробанку вместе с Национальной системой платежных карт и заинтересованными предпринимателями рекомендовано обеспечить дальнейшее развитие сервиса быстрых платежей и до 1 августа проинформировать правительство о достигнутых результатах.