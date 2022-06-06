МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Национальный банк Казахстана в понедельник решил сохранить базовую ставку на уровне 14% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. ЮMoney запускает переводы с кошелька из России в Казахстан и Узбекистан

Нацбанк Казахстана 24 февраля принял внеочередное решение о повышении базовой ставки сразу на 3,25 процентного пункта — до 13,5%. В апреле ставка была повышена до 14%.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 14% годовых с процентным коридором +/- 1,00 процентный пункт. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности —13%", — заявил регулятор. Данное решения было принято с учетом текущего баланса рисков инфляции в краткосрочной и среднесрочной перспективе и прогнозов Нацбанка.

"Данный уровень базовой ставки при отсутствии новых шоков обеспечит плавное снижение инфляции к 2024 году. Нормализация денежно-кредитных условий будет происходить по мере замедления инфляционных процессов в 2023 году", — сообщает ведомство.

ПРОГНОЗЫ

Национальный банк Казахстана прогнозирует, что инфляция к концу года сложится в диапазоне 13-15%, а ВВП страны вырастет на 2,8-3,8%.

"С учетом текущего решения по базовой ставке инфляция к концу 2022 года прогнозируется на уровне 13-15%. Наибольший рост цен ожидается по продуктам питания с учетом динамики цен на внешних и внутренних рынках продовольствия", — сообщает ведомство.

По мнению Нацбанка Казахстана, основные риски ускорения инфляции связаны с неопределенностью на фоне геополитической обстановки в мире, вероятностью оттока капитала с развивающихся рынков в пользу развитых, импортом внешней инфляции, в частности из России, а также с рисками со стороны факторов предложения и незаякорением инфляционных ожиданий.

Ведомство подчеркнуло, что рост экономики Казахстана в 2022 году, по его прогнозу, сложится на уровне 2,8-3,8%.