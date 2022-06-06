МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Китайский гигант в сфере финансовых технологий Ant Group, который владеет крупнейшей в Китае платежной системой Alipay, заявил в понедельник о запуске цифрового оптового банка в Сингапуре. Доллар растет к иене до максимума за 20 лет

Согласно заявлению, опубликованному на сайте компании, мягкий запуск нового банка, получившего название ANEXT Bank, последовал за одобрением Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS) на ведение бизнеса.

Деятельность нового банка будет нацелена на предоставление цифровых финансовых услуг местным и региональным микро-, малым и средним предприятиям, особенно тем, которые задействованы в трансграничных операциях "с целью роста и глобального расширения", отмечается в заявлении.

В рамках своего мягкого запуска, банк предоставляет двухвалютный бизнес-счет с такими функциями, как удаленная регистрация и ежедневные проценты. Для широкой публики банк станет доступен во второй половине 2022 года.

Ant Group со штаб-квартирой в восточном китайском городе Ханчжоу на 33% принадлежит Alibaba Group и контролируется основателем Alibaba Джеком Ма. Компания занимает лидирующие позиции в Китае в области мобильных платежей; также предлагает услуги кредитования, страхования и управления активами через мобильные приложения. В 2020 году Ant Group планировала привлечь около 35 миллиардов долларов в рамках IPO на биржах Гонконга и Шанхая. Это должно было стать одним из крупнейших первичных публичных размещением акций в мире в 2020 году. Однако планам не суждено было осуществиться после вмешательства в процесс китайского регулятора.