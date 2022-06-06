МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Власти Турции не собираются повышать учетную ставку, а наоборот нацелены на ее снизить, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган. Доллар растет к иене до максимума за 20 лет

Годовая инфляция в Турции по итогам мая в апреле увеличилась с 69,97% до 73,5%, заявил ранее Институт статистики страны. Центральный банк Турции в мае повысил прогноз по инфляции на конец 2022 года с 46,44% до 57,92%. Учетную ставку в этом году регулятор держит неизменной — 14%.

"Эта власть не будет повышать ставку, наоборот она будет нацелена на снижение", — сказал Эрдоган на заседании после кабмина.

В предыдущем году после нескольких снижений ставки курс лиры резко ускорил свое падение. Обвал турецкой лиры 23 ноября на 18% стал самым большим за последние 20 лет. Курс доллара достиг рекордных 18,4 лиры 20 декабря, тогда как еще в январе прошлого года стоил 7,4 лиры. После заявлений Эрдогана о мерах противодействия волатильности курса лира резко подскочила в конце декабря.

Однако в 2022 году лира постепенно ослабляется — если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, то в конце февраля — 14 лир, в конце марта — 14,7 лиры, а в конце мая — уже почти 16,5 лиры.