Банк России озадачен случаями погашения паев ПИФов без выплат компенсации инвесторам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Банк России озадачен сообщениями инвесторов о том, что управляющие компании погашали паи паевых инвестиционных фондов (ПИФов), не выплачивая компенсацию, заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова.
"Несмотря на то, что у нас все изменяется, мы по-прежнему занимаемся надзором, хотя не всегда применяем теперь меры воздействия, но на некоторые из аспектов надзора, которые у меня вызывают определенные вопросы и на которые хотела обратить внимание, хочу поговорить", — сказала она, выступая на конференции НАУФОР "Рынок коллективных инвестиций".
"Была уверена, что все управляющие компании и специализированные депозитарии, которые учитывают инвестиционные фонды, при погашении используют механизм, похожий на поставку против платежа. Выяснилось, что совсем не так", — продолжила она.
"Выяснилось, что у нас перед кризисом паи погасились, деньги не выплачены, активы заблокированы и платить нечем, а паи погасились", — рассказала представитель ЦБ.
"Для меня загадка, потому что казалось, что паи должны были быть погашены в тот период, когда у вас уже были ликвидные активы для того, чтобы выплатить пайщикам денежную компенсацию связанную с погашением", — добавила она.
По словам Шишлянниковой, пайщики пишут жалобы в Банк России, который вынужден констатировать, что жалобы обоснованы. "Это не единичный случай, к сожалению. Заявка подана, специализированный депозитарий погасил пай, а у управляющей компании не оказалось ликвидных активов, которые она могла бы продать и выплатить денежную компенсацию", — заявила она.
"А если их не было, значит, не надо было гасить паи, поэтому рекомендую посмотреть на ваши процедуры на будущее для того, чтобы потом мы не разбирали с вами относительно того, где же теперь взять деньги, ведь паи погашены, десять дней, которые предусмотрены законодательством, истекли, а деньги пайщики так и не получили", — подчеркнула она, обращаясь к участникам рынка коллективных инвестиций.
По ее словам, это не массовая история, но и не единичные случаи.
"Несколько случаев было, и мы разбираемся с этим, были жалобы от инвесторов, что пай был погашен, а деньги не выплачены. Управляющие компании сейчас все выплатят естественно, и мы просто ищем правильный механизм всего этого отражения, потому что они, как и требует закон, будут выполнять эту обязанность за счет собственных средств, а не за счет паевого инвестиционного фонда. Нам надо некоторое время, но это будет выполнено", — уточнила она журналистам в кулуарах конференции, добавив, что речь идет о небольших объемах средств.
https://1prime.ru/finance/20220607/837103668.html