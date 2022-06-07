С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Банк России озадачен сообщениями инвесторов о том, что управляющие компании погашали паи паевых инвестиционных фондов (ПИФов), не выплачивая компенсацию, заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова. Банк России предложил подумать над патриотическими инвестициями

"Несмотря на то, что у нас все изменяется, мы по-прежнему занимаемся надзором, хотя не всегда применяем теперь меры воздействия, но на некоторые из аспектов надзора, которые у меня вызывают определенные вопросы и на которые хотела обратить внимание, хочу поговорить", — сказала она, выступая на конференции НАУФОР "Рынок коллективных инвестиций".

"Была уверена, что все управляющие компании и специализированные депозитарии, которые учитывают инвестиционные фонды, при погашении используют механизм, похожий на поставку против платежа. Выяснилось, что совсем не так", — продолжила она.

"Выяснилось, что у нас перед кризисом паи погасились, деньги не выплачены, активы заблокированы и платить нечем, а паи погасились", — рассказала представитель ЦБ.

"Для меня загадка, потому что казалось, что паи должны были быть погашены в тот период, когда у вас уже были ликвидные активы для того, чтобы выплатить пайщикам денежную компенсацию связанную с погашением", — добавила она.

По словам Шишлянниковой, пайщики пишут жалобы в Банк России, который вынужден констатировать, что жалобы обоснованы. "Это не единичный случай, к сожалению. Заявка подана, специализированный депозитарий погасил пай, а у управляющей компании не оказалось ликвидных активов, которые она могла бы продать и выплатить денежную компенсацию", — заявила она. Банк России проведет оптимизацию регулирования по "Базелю"

"А если их не было, значит, не надо было гасить паи, поэтому рекомендую посмотреть на ваши процедуры на будущее для того, чтобы потом мы не разбирали с вами относительно того, где же теперь взять деньги, ведь паи погашены, десять дней, которые предусмотрены законодательством, истекли, а деньги пайщики так и не получили", — подчеркнула она, обращаясь к участникам рынка коллективных инвестиций.

По ее словам, это не массовая история, но и не единичные случаи.

"Несколько случаев было, и мы разбираемся с этим, были жалобы от инвесторов, что пай был погашен, а деньги не выплачены. Управляющие компании сейчас все выплатят естественно, и мы просто ищем правильный механизм всего этого отражения, потому что они, как и требует закон, будут выполнять эту обязанность за счет собственных средств, а не за счет паевого инвестиционного фонда. Нам надо некоторое время, но это будет выполнено", — уточнила она журналистам в кулуарах конференции, добавив, что речь идет о небольших объемах средств.