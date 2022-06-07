С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Российский рынок коллективных инвестиций столкнулся с беспрецедентной приостановкой операций с паями паевых инвестиционных фондов (ПИФ), рассказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова. Центробанк возмутился случаями погашения паев без выплат инвесторам

"Мы на 31 марта — дату получения отчетности — увидели самое большое количество паевых инвестиционных фондов, которые приостановили операции с паями, — это 44% фондов (или 245 ПИФов — ред.), при этом это фонды для неквалинвесторов. В основном это открытые и биржевые ПИФы, которые мы рекомендовали розничным инвесторам", — сказала она, выступая на конференции НАУФОР "Рынок коллективных инвестиций".

Но, по ее словам, эта приостановка была обоснованной, так как сам регулятор давал сигнал, поскольку невозможно было рассчитать стоимость активов, то справедливо для пайщиков было приостановить операции и дождаться определенности.

По состоянию на конец мая уже 29%, или 159 ПИФов, не осуществляли операции с паями. "Подавляющее большинство — это фонды, в составе которых значительное количество иностранных ценных бумаг, по которым у нас по-прежнему есть большая неопределенность. Но есть некоторая часть других фондов, у которых, я бы сказала, есть определенные логистические проблемы", — сказала она.

"И это 3 с лишним миллиона пайщиков, которые не могут сейчас воспользоваться своими инвестициями. Это, конечно, печально", — добавила Шишлянникова.

Представитель ЦБ заявила, что регулятор теперь будет пристально наблюдать за управляющими компаниями, приобретающими новые иностранные активы в состав паевых инвестиционных фондов, с точки зрения соблюдения фидуциарной ответственности перед пайщиками.

На основе опроса управляющих компаний ЦБ РФ оценивает общую стоимость заблокированных активов ПИФов как для квалифицированных, так и неквалифицированных инвесторов, составляет 379 миллиардов рублей. При этом это меньше 1% от стоимости чистых активов, которая составляет больше 6 триллионов рублей, но в этих фондах находятся 2,7 миллиона пайщиков, рассказала Шишлянникова.