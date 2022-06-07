МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Райффайзенбанк с 30 июня вводит комиссию за хранение средств на текущих валютных счетах, говорится в сообщении на сайте кредитной организации. Международные резервы России сократились до $587,4 миллиарда

"Райффайзенбанк с 30 июня 2022 года вводит комиссию за хранение средств на текущих валютных счетах. Для каждой валюты комиссия составит 0,2% в месяц от суммы превышения порогового значения на конец месяца, минимальный размер комиссии составит 10 у.е. Изменения коснутся счетов в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах", — сказано в сообщении.

Как пояснили в кредитной организации, эта мера позволит банку эффективнее управлять средствами в иностранной валюте. В настоящий момент Райффайзенбанк открывает текущие счета в долларах США и евро.