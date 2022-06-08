МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Госдума закрепила отдельной законодательной нормой специальные финансовые меры, которые вправе вводить президент России для обеспечения финансовой стабильности страны в условиях санкций. Часть этих полномочий глава государства может передавать правительству и Банку России. В Госдуме решили национализировать активы Украины

Документ позволяет президенту России устанавливать запреты и ограничения на совершение отдельных сделок и операций, особенности исполнения отдельных обязательств, включая изменение валюты обязательства и проведение зачета требований по ним. Так, глава государства имеет право устанавливать необходимость получения специальных разрешений на отдельные сделки и валютные операции, открытие счетов (вкладов) и проведение операций по ним.

Помимо этого, спецмеры могут предусматривать резервирование при осуществлении отдельных сделок и операций, регистрацию осуществляемой или планируемой сделки (операции), обязательную продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ, замораживание (блокирование) денег и иного имущества, лимитирование объемов проводимых валютных операций, а также устанавливаться требования к покупке и продаже иностранной валюты на бирже (специальная торговая сессия), приобретению и отчуждению долговых обязательств, ценных бумаг и иных финансовых инструментов.

При этом президент будет вправе передать отдельные предоставляемые ему полномочия правительству и Банку России.