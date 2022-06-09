Профицит текущего счета платежного баланса России утроился с начала года
Профицит текущего счета платежного баланса России вырос с начала года до 110,3 миллиарда долларов
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае выросло почти в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 110,3 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России.
"По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-мае 2022 года продолжил рост и составил 110,3 млрд долларов США, увеличившись почти в 3,5 раза по отношению к соответствующему периоду прошлого года", — говорится в сообщении.
Как отмечает ЦБ, положительное сальдо финансового счета платежного баланса стало следствием роста финансовых активов и менее значимого снижения обязательств.
Положительное сальдо внешней торговли России товарами и услугами в январе-мае выросло в 2,8 раза в годовом выражении, составив 124,3 миллиарда долларов против 44,5 миллиарда годом ранее, сообщается в материалах.
https://1prime.ru/finance/20220609/837132825.html
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