МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае выросло почти в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 110,3 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России. Международные резервы России выросли до 591,3 миллиарда долларов

"По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-мае 2022 года продолжил рост и составил 110,3 млрд долларов США, увеличившись почти в 3,5 раза по отношению к соответствующему периоду прошлого года", — говорится в сообщении.

Как отмечает ЦБ, положительное сальдо финансового счета платежного баланса стало следствием роста финансовых активов и менее значимого снижения обязательств.

Положительное сальдо внешней торговли России товарами и услугами в январе-мае выросло в 2,8 раза в годовом выражении, составив 124,3 миллиарда долларов против 44,5 миллиарда годом ранее, сообщается в материалах.