МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. В июне сроки депозитов с повышенной доходностью начали подходить к концу, но в выигрышной ситуации — те люди, у которых есть особый пункт в договоре банковского вклада, рассказал в эфире радио Sputnik аналитик сервиса Brobank.ru Юрий Исаев. Эксперты дали рекомендации по инвестированию в текущих условиях

В начале марта российские банки на фоне резкого повышения Центробанком ключевой ставки предлагали клиентам оформлять депозиты на чрезвычайно выгодных условиях — россияне могли открывать рублевые вклады на три или шесть месяцев под 20 и более процентов.

"Гражданам, которые успели открыть вклад под максимально выгодные проценты в банках в марте этого года, стоит ознакомиться со своим договором. Он может предусматривать автоматическую пролонгацию соглашения по более выгодным ставкам, чем предлагаются на текущий момент новым клиентам. Нередко кредитные организации при заключении договора заранее указывают, что продление будет предусматривать доходность на один-два процента годовых меньше, чем в момент оформления продукта. Поэтому есть вероятность получить хоть и меньшую, чем три месяца тому назад, но все же достаточно большую для текущего момента доходность", – объяснил Исаев.

Если пункта о пролонгации в договоре нет, то отчаиваться тоже не стоит, сказал эксперт. По его словам, ряд банков все еще предлагают двузначные процентные ставки по депозитам, нужно лишь тщательно изучить рынок.

"Вкладчикам, у которых нет возможности продлить договор под более выгодные проценты, чем предлагаются сейчас на рынке, стоит грамотно подойти к выбору нового предложения. Часто встречаются разнообразные надбавки к доходности. Например, при первичном размещении денег, получении заработной платы через ту же кредитную организацию и так далее. То есть изучать необходимо все условия во всех доступных банках. На текущий момент есть возможность разместить вклад под 11-13 процентов годовых, что достаточно выгодно", – отметил Исаев.